رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية إغلاق المعابر غير الرسمية
بغداد - (أ ش أ):
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أهمية إغلاق المعابر غير الرسمية، مشددًا على إنشاء المختبرات الفاحصة للبضائع المستوردة.
وقال الكاظمي -وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد- "إن المعابر غير الرسمية تضر بالاقتصاد الوطني وغلقها يحمي المنتج المحلي".
وأوضح أهمية التنسيق المشترك بين الدوائر العاملة بالمنافذ الحدودية للحصول على التكامل وحسن الأداء مما ينعكس إيجابًا في تحقيق الإيرادات الداعمة للموازنة الاتحادية ومكافحة التهريب والتزوير والهدر بالمال العام.
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