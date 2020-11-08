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الجيش اليمني يعلن إسقاط 4 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في جبهات نهم

02:13 م الأحد 08 نوفمبر 2020
الجيش اليمني يعلن إسقاط 4 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في جبهات نهم

الجيش اليمني

صنعاء - أ ش أ

أعلنت قوات الجيش اليمني إسقاط 4 طائرات مسيرة وإحباط هجمات انتحارية لمليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات القتال بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد- أن قوات الجيش اليمني تخوض معارك عنيفة ضد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لليوم الثالث على التوالي، على امتداد الجبهات القتالية في مديرية نهم شرق صنعاء.

وأوضح أن قوات الجيش مدعومة برجال المقاومة تمكنت من كسر عدد من الهجمات الانتحارية، التي شنتها المليشيا الحوثية لتحقيق أي تقدم باتجاه مواقع الجيش، تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات.

ونقل المركز عن مصادر عسكرية إشارتها إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات وتجمعات للمليشيا في مواقع متفرقة بجبهات مديرية نهم، ما أسفر عن مصرع عدد من عناصر المليشيا وإحراق 3 أطقم قتالية بعتادها، مؤكدة أن الميليشيا الحوثية تعيش حالة من التخبط والانهيار نتيجة الخسائر البشرية التي تتكبدها، وتوالي الفرار تحت ضربات أبطال الجيش والمقاومة الشعبية تاركة خلفها جثث قتلاها وأسلحتها.

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