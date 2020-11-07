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الرئيس الفرنسي يهنئ بايدن ويقول: لدينا الكثير لنفعله

09:08 م السبت 07 نوفمبر 2020
الرئيس الفرنسي يهنئ بايدن ويقول: لدينا الكثير لنفعله

إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ)

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تهانيه للمرشح الديمقراطي جو بايدن بعد أن ذكرت وسائل إعلام أمريكية فوزه بالانتخابات الأمريكية ونائبته كمالا هاريس.
وقال ماكرون عبر تويتر: "الأمريكيون اختاروا رئيسهم. تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس"، مشددا على ضرورة التعاون.
وأضاف: "لدينا الكثير لنفعله للتغلب على تحديات اليوم. فلنعمل معا!".

إيمانويل ماكرون فرنسا جو بايدن الانتخابات الأمريكية

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