ترامب لمنافسه بايدن: لا تخطئ بإعلان الفوز.. الإجراءات القانونية بدأت

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن بتغريدة إلى عدم إعلانه الفوز بمنصب الرئيس، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وغرد ترامب: "لا ينبغي لجو بايدن أن يخطئ بإعلانه الفوز بمنصب الرئيس. يمكنني أن أصرح بهذا الادعاء أيضا. الإجراءات القانونية بدأت للتو!"