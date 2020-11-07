ترامب لمنافسه بايدن: لا تخطئ بإعلان الفوز.. الإجراءات القانونية بدأت
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن بتغريدة إلى عدم إعلانه الفوز بمنصب الرئيس، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وغرد ترامب: "لا ينبغي لجو بايدن أن يخطئ بإعلانه الفوز بمنصب الرئيس. يمكنني أن أصرح بهذا الادعاء أيضا. الإجراءات القانونية بدأت للتو!"
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