فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى نحو 65ر1 مليون حالة والوفيات 39 ألفا و88

إصابات كورونا تصل إلى نحو 65ر1 مليون حالة في فرنسا

باريس- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 65ر1 مليون حالة تقريبا، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 39 ألفا و88 حالة، في حين تعافى من الفيروس حتى صباح اليوم 129 ألفا و759 من المصابين.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 41 أسبوعا.