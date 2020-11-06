فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى نحو 65ر1 مليون حالة والوفيات 39 ألفا و88
باريس- (د ب أ):
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 65ر1 مليون حالة تقريبا، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 39 ألفا و88 حالة، في حين تعافى من الفيروس حتى صباح اليوم 129 ألفا و759 من المصابين.
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 41 أسبوعا.
الخبر التالى:منظمة الصحة العالمية تدعو البشرية للاستعداد لوباء جديد
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
107925
عدد المصابين
-
99652
عدد المتعافين
-
6291
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
46971166
عدد المصابين
-
33855220
عدد المتعافين
-
1207108
عدد الوفيات
إعلان