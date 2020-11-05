منظمة أوروبية: تصريحات ترامب تقوض الثقة في المؤسسات الديمقراطية

واشنطن - (د ب أ)

قال ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات يقوض ثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

وقال مايكل جورج لينك، المنسق الخاص، رئيس بعثة مراقبة الانتخابات قصيرة المدى التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن "المزاعم التي لا أساس لها بشأن أوجه القصور المنهجية، خصوصا، من قبل الرئيس الحالي، بما في ذلك خلال ليلة الانتخابات، تضر بثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية".

وزعم ترامب مرارا دون دليل أن النظام الانتخابي الأمريكي عرضة لتزوير الأصوات، وأكد مرة أخرى خطأ وجود تزوير في الانتخابات في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وأرسلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 102 مراقبًا من 39 دولة لمراقبة الانتخابات الأمريكية. كما سلطوا الضوء على المخاوف المتعلقة بتمويل الحملات والمشهد الإعلامي الاستقطابي، لكنهم أشاروا إلى احترام حرية التعبير قبل الانتخابات.