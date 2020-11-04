للمرة الثانية.. وزير الخارجية الألماني يدخل في حجر صحي بسبب كورونا
برلين - (د ب أ)
دخل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في حجر كورونا للمرة الثانية في غضون أسابيع قليلة بسبب مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.
وأعلنت الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء، أن الاختبار الأول الذي خضع له الوزير جاءت نتيجته سلبية، مشيرة إلى أن ماس سيعزل نفسه داخل منزل في ولاية براندنبورج.
وحدثت المخالطة مساء أول أمس الاثنين مع "مشارك في وفد أجنبي" وذكرت الوزارة أن ميشائيل روت، وكيل الوزارة، كان حاضرًا وأنه تم الالتزام أثناء ذلك بقواعد التباعد والنظافة الصحية.
وقالت الوزارة إنه لم يتم إخطارها بالنتيجة الإيجابية لهذا المشارك إلا اليوم.
تجدر الإشارة إلى أن ماس شارك صباح اليوم في اجتماع لمجلس الوزراء، لكنه ألغى حضورا مشتركا مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في مؤتمر صحفي.
كان ماس دخل في نهاية سبتمبر الماضي في حجر لمدة 11 يومًا بعد إصابة أحد حراسه بفيروس كورونا، ولم تمر خمسة أسابيع على إنهائه هذا العزل الذاتي.
وتكرر في ألمانيا خلال الشهور الماضية دخول أعضاء في مجلس الوزراء الألماني في حجر بسبب فيروس كورونا، وكان وزير الصحة ينس شبان أول عضو في مجلس الوزراء يصاب بفيروس كورونا.
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