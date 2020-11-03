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المجر تعلن تدابير جديدة لمكافحة كورونا بعد تسجيل وفيات قياسية

11:42 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
المجر تعلن تدابير جديدة لمكافحة كورونا بعد تسجيل وفيات قياسية

رئيس الوزراء فيكتور أوربان

بودابست - (د ب أ)

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، تدابير جديدة لمكافحة فيروس كورونا كان استبعدها تماما حتى الأسبوع الماضي، وذلك عقب تسجيل أعداد قياسية من حالات الإصابة والوفاة بسبب الفيروس.

من المقرر فرض حظر التجول من منتصف الليل حتى الخامسة صباحًا وخفض عدد المشاركين في الفعاليات الثقافية إلى الثلث في إطار جهود المجر للسيطرة على جائحة كورونا.

وقال أوربان في مقطع فيديو بثه على موقع "فيسبوك" إن الحكومة سوف تعلن حالة الطوارئ اعتبارًا من غد الأربعاء، وطلبت من البرلمان تمديدها لمدة تسعين يومًا.

وقال أوربان: "وتيرة انتشار الجائحة تتسارع. حان الوقت لاتخاذ خطوات جديدة لحماية قدرة المستشفيات على العمل وحماية حياة كبار السن".

وأضاف أوربان في الفيديو: "قد تصل المستشفيات المجرية إلى الحدود القصوى لطاقتها الاستيعابية بحلول منتصف ديسمبر" إذا استمر الاتجاه الحالي "نحن بحاجة إلى الاستمرار حتى وصول اللقاح".

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن المجر تعتزم ايضا إغلاق النوادي الليلية وجعل انتظار السيارات في المدن بالمجان.

وصرحت وزيرة شؤون الأسرة، كاتالين نوفاك، لوكالة الأنباء المجرية أمس الاثنين بأن أي إجراء اتخذته الحكومة خلال الموجة الأولى من الفيروس قد يتم تطبيقه.

ودخل الاقتصاد المجري في إغلاق جزئي خلال الربيع بهدف احتواء الوباء.

وجاءت تعليقات نوفاك ومسؤولين آخرين بعيدة بشكل كبير عن رئيس الوزراء، الذي قال يوم الجمعة الماضي إنه يعارض التخلي عن أحد أنظمة مكافحة الفيروس الأقل تقييدا في أوروبا، وبدلا من ذلك أراد التركيز على تطبيق أفضل للقواعد الموجودة الخاصة بارتداء الكمامة.

وسجلت المجر 3989 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و84 حالة وفاة مرتبطة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا أمس الاثنين. وواصلت البلاد تسجيل ثالث أعلى معدل وفيات للفرد في الاتحاد الأوروبي.

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