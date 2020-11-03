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ولاية آيوا: 48% من الناخبين المسجلين صوتوا في الانتخابات الأمريكية

10:42 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
ولاية آيوا: 48% من الناخبين المسجلين صوتوا في الانتخابات الأمريكية

انتخابات الرئاسة الأمريكية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أوضحت بيانات ولاية آيوا الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أن 996 ألفًا و970 شخصًا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات إما بشكل شخصي أو عن طريق البريد.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن هذه النسبة تمثل حوالي 48% من الناخبين المسجلين و63% ممن صوتوا في انتخابات عام 2016.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٠ بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وحتى الآن شارك أكثر من ١٠٠ مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

هذا المحتوى من

انتخابات الرئاسة الأمريكية أمريكا ترامب جو بايدن

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