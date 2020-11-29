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واشنطن.. تحذيرات بزيادة إصابات كورونا في الولايات المتحدة خلال الكريسماس

11:53 م الأحد 29 نوفمبر 2020
واشنطن.. تحذيرات بزيادة إصابات كورونا في الولايات المتحدة خلال الكريسماس

أنتوني فاوتشي

واشنطن - (د ب أ):

حذر كبير الخبراء الأمريكيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، من أن الولايات المتحدة قد تشهد "طفرة تلو أخرى" في الإصابات خلال موسم عيد ميلاد السيد المسيح وما بعده.

وقال فاوتشي لشبكة (إيه بي سي) اليوم الأحد: " قلنا إن هذه الأمور ستحدث مع بداية الطقس البارد وعندما بدأنا السفر، وقد حدث ذلك".

وأضاف: "سيحدث ذلك مجددا لذا لا أستطيع أن أرى تخفيفا مفاجئا في أنواع التوصيات والقيود، لأننا ندخل في طقس أكثر برودة وموسم عطلات أكبر حيث يسافر الأشخاص ذهابا وإيابا في عيد ميلاد السيد المسيح (الكريسماس)".

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال الأسابيع القلائل الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ الربيع. وتم تسجيل 3ر13 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد، بما في ذلك نحو أربعة ملايين إصابة في شهر تشرين ثان/نوفمبر، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وتوفي ما لا يقل عن 266 ألف شخص فى الولايات المتحدة بسبب الفيروس منذ بداية الجائحة.

أنتوني فاوتشي واشنطن الكريسماس أمريكا

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