إصابات كورونا في البرازيل تتخطى الـ6.29 مليون حالة

برازيليا - (د ب أ)

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل أكثر من 6.29 مليون إصابة حتى مساء اليوم الأحد، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما بلغ إجمالي عدد الوفيات 172 ألفًا و561 وفاة.

وتعافى 58ر5 مليون شخص من مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 39 أسبوعًا.