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السودان يسعى إلى إجلاء الأسر الراغبة في العودة من إريتريا

09:24 م الأحد 29 نوفمبر 2020
السودان يسعى إلى إجلاء الأسر الراغبة في العودة من إريتريا

وزارة الخارجية السودانية

الخرطوم - (أ ش أ):

ذكرت وزارة الخارجية السودانية، أنها تود أن تطمئن على سلامة المواطنين السودانيين في إريتريا، لافتة إلى أن سفارة السودان بأسمرا تعمل على إجلاء الأسر السودانية التي ترغب في العودة إلى السودان.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم الأحد أنها تتابع تطورات الحرب بإقليم "تيجراي" في إثيوبيا، وآخرها القصف الصاروخي الذي أطلق على مناطق متفرقة حول وداخل أسمرا.

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