أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

المملكة المتحدة تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا و215 وفاة

07:24 م الأحد 29 نوفمبر 2020
المملكة المتحدة تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا و215 وفاة

فيروس كورونا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، تسجيل 12 ألفا و155 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و215 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، أن الأعداد المسجلة رفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و617 ألفا و372 حالة، من بينها 58 ألفا و245 وفاة.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى انخفاض عدد الإصابات والوفيات المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، عن اليوم السابق لها، حيث سجلت المملكة أمس 15 ألفا و871 إصابة مؤكدة، و479 حالة وفاة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا المملكة المتحدة كوفيد 19

الخبر التالى:

مصر تدين الهجومين الإرهابيين في أفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115183

    عدد المصابين

  • 102490

    عدد المتعافين

  • 6621

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 62004643

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1448646

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزارة الرياضة توقف مجلس الزمالك.. وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا