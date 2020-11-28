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ترامب: نكسة جديدة للرئيس و5 تواريخ مهمة قبل تنصيب بايدن

02:05 م السبت 28 نوفمبر 2020
ترامب: نكسة جديدة للرئيس و5 تواريخ مهمة قبل تنصيب بايدن

دونالد ترامب

واشنطن- (بي بي سي):

رفضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية رفضا قاطعا مساعي حملة ترامب لمنع الرئيس المنتخب جو بايدن من إعلان فوزه في ولاية بنسلفانيا.

ورأت المحكمة أن القضية لا أساس لها، وأن الادعاءات لم تكن محددة ولم تساندها أدلة.

ويمثل هذا الحكم نكسة كبيرة جديدة للرئيس ترامب في محاولاته لإلغاء انتخابات 3 نوفمبر.

فما الذي يتوقع حدوثه بالرغم من ادعاءات ترامب المستمرة بتزوير الانتخابات؟

لا يزال هناك خمسة تواريخ مهمة في الانتخابات الأمريكية قبل تنصيب بايدن:

8 ديسمبر– انتهاء البت في أي إعادة للفرز في الولايات، أو أي نزاعات قانونية

14 ديسمبر– في هذا التاريخ يصوت أعضاء المجمعات الانتخابية لاختيار الفائز في الانتخابات الرئاسية

23ديسمبر– آخر موعد لتلقي الكونجرس لنتيجة تصويت المجمع الانتخابي

6 يناير– يعد الكون[رس أصوات المجمع الانتخابي ويصدق عليها

20يناير– أداء الرئيس المنتخب لليمين لتولي منصبه

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جو بايدن دونالد ترامب

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