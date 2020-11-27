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مقتل 3 عراقيين وإصابة أكثر من 50 آخرين في اشتباكات وسط الناصرية

07:09 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
مقتل 3 عراقيين وإصابة أكثر من 50 آخرين في اشتباكات وسط الناصرية

اشتباكات

بغداد -(د ب أ)

أفادت مصادر طبية وشهود عيان اليوم الجمعة، بأن 3أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 50 آخرين في اشتباكات اندلعت بين متظاهرين وآخرين من اتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار 750كيلومتراً جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات اندلعت اليوم في ساحة الحبوبي مركز التظاهرات الشعبية في الناصرية بين متظاهرين مرابطين ، ومجموعة من أتباع التيار الصدري باستخدام العصي والحجارة أوقعت 3قتلى وأكثر من 50 مصابا وإحراق عدد من خيام المتظاهرين.

وذكرت المصادر أن القوات الأمنية تدخلت لفض الاشتباكات وإعادة الأمن والاستقرار إلى ساحة الحبوبي والانتشار في الشوارع لمنع تجدد الاشتباكات.

اشتباكات بغداد العرق العراق

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