انفجار سيارة مفخخة غرب مدينة رأس العين السورية
وكالات:
نقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر أهلية، اليوم الجمعة، قولها، إن سيارة مفخخة انفجرت على حاجز لفصائل موالية لتركيا في قرية تل الجنب غرب مدينة رأس العين، شمال شرقي سوريا.
وأفادت معلومات، لم يتم تأكيدها حتى اللحظة، بسقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في قرية تل الجنب التابعة لبلدة المبروكة.
بدوره، أفاد المرصد السوري، بأن "سيارة ملغمة انفجرت بحاجز يتبع لفصيل "أحرار الشرقية" الموالي لتركيا في قرية مبروكة الواقعة غربي رأس العين ضمن الريف الشمالي لمحافظة الحسكة".
وأضاف المرصد، أن "الانفجار أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، جروح بعضهم خطيرة مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
113742
عدد المصابين
-
102103
عدد المتعافين
-
6573
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
58928190
عدد المصابين
-
40723134
عدد المتعافين
-
1392567
عدد الوفيات
إعلان