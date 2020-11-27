أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس نهائي القرن مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

انفجار سيارة مفخخة غرب مدينة رأس العين السورية

12:27 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
انفجار سيارة مفخخة غرب مدينة رأس العين السورية

أرشيفية

وكالات:

نقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر أهلية، اليوم الجمعة، قولها، إن سيارة مفخخة انفجرت على حاجز لفصائل موالية لتركيا في قرية تل الجنب غرب مدينة رأس العين، شمال شرقي سوريا.

وأفادت معلومات، لم يتم تأكيدها حتى اللحظة، بسقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في قرية تل الجنب التابعة لبلدة المبروكة.

بدوره، أفاد المرصد السوري، بأن "سيارة ملغمة انفجرت بحاجز يتبع لفصيل "أحرار الشرقية" الموالي لتركيا في قرية مبروكة الواقعة غربي رأس العين ضمن الريف الشمالي لمحافظة الحسكة".

وأضاف المرصد، أن "الانفجار أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، جروح بعضهم خطيرة مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية".

انفجار سيارة مفخخة رأس العين السورية تركيا

الخبر التالى:

تركيا ترفض قرار البرلمان الأوروبي الصادر بحقها ولاتخضع للابتزاز

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعرف على القناة المجانية الناقلة لنهائي القرن بين الزمالك والأهلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا