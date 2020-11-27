ترامب: بدء توزيع لقاح ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء توزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه.

وقال ترامب - في تصريحات خلال حديثه إلى الجنود الأمريكيين المتواجدين خارج البلاد، عبر تقنية الفيديو، بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر - "إن الأولوية في تسليم اللقاح ستكون للعاملين في الخطوط الأمامية والكوادر الطبية، بالإضافة إلى كبار السن"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.

وتزامن إعلان ترامب عن توزيع اللقاح مع تسجيل الولايات المتحدة أكثر من 2400 وفاة بمرض كوفيد-19، خلال 24 ساعة، وفقا لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، في حصيلة هي الأعلى منذ ستة أشهر.. وبلغ عدد الوفيات الإجمالي في البلاد 262,080 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.