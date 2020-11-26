السودان يُجلي مواطنيه العالقين في إقليم تيجراي
الخرطوم- أ ش أ:
نجحت سفارة السودان في أديس أبابا في إجلاء المواطنين العالقين بإقليم تيجراي، والذين وصلوا إلى أديس أبابا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية السودانية، لافتة إلى أن عملية الإجلاء تمت بفضل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة والسلطات الإثيوبية، حسبما
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، الخميس، إنها ظلت تتابع أحوال المواطنين السودانيين الموجودين في الإقليم، عبر سفارة السودان في أديس أبابا، معربة عن شكرها لمكتب الأمم المتحدة، والسلطات الإثيوبية على تسهيل إجراءات الإجلاء.
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