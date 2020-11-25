لقاح كورونا: من سحصل عليه أولا في الشرق الأوسط؟

(بي بي سي):

من المتوقع أن تتصدر الكويت وقطر وإسرائيل الدول التي ستحصل على جرعات لقاح شركة "فايزر" الأمريكية المضاد لكورونا.

وقد سارعت تلك الدول لإبرام الصفقات لأجل تأمين الحصول عليها. ومن المتوقع أن تصل الشحنات الأولى من اللقاح الموعود بحلول نهاية العام الحالي 2020.

وأفاد الدكتور حمد حسن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أن بلاده ستحصل على اللقاح الخاص بـ"فايزر" والذي حقق نسبة 90% من الأمان والفاعلية بحلول منتصف فبراير.

يذكر أن عدة دول في المنطقة بدأت في إعادة فرض قيود الإغلاق من جديدة لمواجهة موجة جديدة من الإصابات بالوباء.