دبلوماسي فلسطيني: نتطلع لاعتراف عدد من دول أوروبا بالدولة الفلسطينية قريبا

رام الله- (د ب أ):

ذكر دبلوماسي فلسطيني اليوم الأربعاء إن القيادة الفلسطينية تتطلع لاعتراف عدد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلة، قريبا.

وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبدالرحيم الفرا، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن التركيز الدبلوماسي الفلسطيني ينصب في هذه المرحلة على إقناع الدول الأوروبية بالاعتراف الفردي بدولة فلسطين.

وقال الفرا إن هذا التوجه يأتي في ظل صعوبة الاعتراف الجماعي لدول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين بسبب الحاجة إلى إجماع كامل "وهو أمر لا تزال تعارضه عددا من الدول".

وأضاف: "نتطلع في هذه المرحلة لاعتراف مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين على أن تتبعها دول أخرى لاحقا لحماية حل الدولتين وتجاوز صعوبة الاعتراف الجماعي".

وأكد الفرا على وجود "زخم دبلوماسي كبير للقضية الفلسطينية داخل الاتحاد الأوروبي وكافة مؤسساته يؤمل أن يقوم إلى ترجمة التوجه الحاصل للاعتراف بدولة فلسطين عبر مجموعة من الدول".

وأشار إلى وجود "تحركات من مجموعات وكتل داخل البرلمان الأوروبي تدعم استصدار قرار يحث الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بدولة فلسطين وهو ما من شأنه أن يشجع الدول على خطوات فردية بهذا السياق".

ولفت الفرا إلى أهمية تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أمام البرلمان الأوروبي أمس بشأن التأكيد على حل الدولتين ورفض الاستيطان الإسرائيلي وضرورة إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني لتحقيق السلام.

وكان بوريل صرح بأنه لن يكون هناك سلام واستقرار مستدامان في المنطقة بدون تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي، ولا سيما الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حل الدولتين المتفاوض عليه، على أساس المعايير المتفق عليها دوليًا.

وشدد بوريل على وجوب العمل بشكل عاجل لإيجاد طريقة من أجل إعادة بناء الثقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وعلى تجنب الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض جهود السلام.