غارات إسرائيلية على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة في سوريا

وكالات

ذكرت ‏وكالة الأنباء السورية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن الطيران الإسرائيلي يشن غارات على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة.

ونفذت إسرائيل ضربات جوية وصاروخية عدة على سوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011، واستهدفت تلك الضربات القوات الإيرانية وقوات حزب الله اللبنانية وكذلك القوات الحكومية.

ونادرا ما تعلن إسرائيل عن مسؤوليتها عن الضربات، ولكن عندما تفعل ذلك تقول إنها ترد على ما تصفه بالعدوان على الأراضي الإسرائيلية.