أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

غارات إسرائيلية على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة في سوريا

12:31 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
غارات إسرائيلية على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة في سوريا

طيران الاحتلال الاسرائيلي

وكالات

ذكرت ‏وكالة الأنباء السورية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن الطيران الإسرائيلي يشن غارات على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة.

ونفذت إسرائيل ضربات جوية وصاروخية عدة على سوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011، واستهدفت تلك الضربات القوات الإيرانية وقوات حزب الله اللبنانية وكذلك القوات الحكومية.

ونادرا ما تعلن إسرائيل عن مسؤوليتها عن الضربات، ولكن عندما تفعل ذلك تقول إنها ترد على ما تصفه بالعدوان على الأراضي الإسرائيلية.

الطيران الإسرائيلي سوريا غارات إسرائيلية

الخبر التالى:

السعودية: الاعتداءات الحوثية تستهدف عصب الاقتصاد العالمي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:13 وفاة وزيادة إصابات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا