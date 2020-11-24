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بايدن: فريقي الجديد مسلح بأكبر الخبرات وحقق إنجازات دبلوماسية

08:15 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
بايدن: فريقي الجديد مسلح بأكبر الخبرات وحقق إنجازات دبلوماسية

جو بايدن

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الثلاثاء، إن فريقه الجديد الذي سيعلن عنه اليوم لتولي المناصب في إدارته، مسلح بأكبر الخبرات وحقق إنجازات دبلوماسية عظيمة.

وتابع بايدن في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء، لاختيار أعضاء فريق إدارته لتولي المناصب، ‏أن الولايات المتحدة ستعود لمركزها التاريخي في القيادة.

وأشار إلى ان فريقه الجديد سيجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الحلفاء، مشيدًا باختياراته.

‏وقال بايدن، إن انتوني بلينكن سيعيد الثقة في وزارة الخارجية مرة أخرى، وسيعزز علاقة واشنطن بالعالم، ‏وستتولى للمرأة الأولى إمرأة منصبًا كبيرًا في قيادة الاستخبارات، فضلاً عن اختيار شخصًا من أصل لاتيني لأحد المناصب.

جو بايدن الرئيس الأمريكي

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