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العسكريون الروس يغادرون يريفان إلى ستيباناكيرت لإزالة الألغام في قره باغ

04:49 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
العسكريون الروس يغادرون يريفان إلى ستيباناكيرت لإزالة الألغام في قره باغ

وزارة الدفاع الروسية

موسكو- أ ش أ:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين الروس، الذين وصلوا لإزالة الألغام في ناغورني قره باغ، بدؤوا بالتحرك من يريفان إلى ستيباناكيرت عاصمة الإقليم.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن وحدة فرعية لسلاح الهندسة العسكرية تابعة للمركز الدولي لمكافحة الألغام بوزارة الدفاع الروسية نُقلت إلى أرمينيا على متن طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية وبدأت بالتحرك من العاصمة الأرمينية يريفان إلى ستيباناكيرت عاصمة قره باغ.

وأضاف البيان"أن العسكريين الروس، الذين وصلوا للقيام بتنفيذ المهام المخصصة لهم في قطاع مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ، يقومون بالتحرك على طريق يريفان - جوريس - ستيباناكيرت ، وتقوم الشرطة العسكرية الروسية بتأمين تحرك هذه القوة الروسية".

وأشار البيان إلى أن القافلة الروسية تشمل مركبات ومعدات هندسية خاصة، بما في ذلك منظومات الروبوت من نوع "أوران-6"، والتي ستشارك عند وصولها إلى المنطقة المقررة في تنفيذ مهام الاستطلاع الهندسي وإزالة الألغام من الأراضي والطرق ومنشآت البنية التحتية وتدمير العبوات الناسفة.

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وزارة الدفاع الروسية إزالة الألغام قره باغ

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