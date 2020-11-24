وكالة الأنباء الدنماركية تتعرض لهجوم سيبراني
كوبنهاجن- (د ب ا):
أعلنت وكالة الأنباء الدنماركية الرسمية، الثلاثاء، تعرضها لهجوم سيبراني، حيث قالت صحف دنماركية مشتركة مع خدمات الوكالة إن أنظمتها ومواقعها الإلكترونية تعطلت.
وقال المدير التنفيذي للوكالة لارس فيسترلوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، في بيان أرسلته إلكترونيا، إن وكالة الأنباء الدنماركية تعرضت لهجوم سيبراني هذا الصباح. يبدو أنه كان هجوما احترافيا".
وجاء في البيان أنه بسبب الهجوم، توقفت جميع الخوادم.
ويتردد أن خطوط الهاتف وخوادم البريد الإلكتروني تعرضت لهجوم أيضا.
وحاولت الوكالة، التي تقدم الأخبار والمعلومات لجميع وسائل الاعلام الرئيسية في الدنمارك، استخدام أنظمة الطوارىء للحفاظ على نفس مستوى الخدمة وإيصال الأخبار للعملاء.
ولم يعرف بعد من قام بالهجوم.
ووفقا لفيستيرلوك، تم استهداف الوكالة في الماضي، ولكن أنظمتها كانت كافية لتفادي تلك الهجمات.
وأضاف" للأسف، هذا لم يحدث هذه المرة".
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