بعد إلغاء العقوبة.. عفو عام لكل محكوم بـ"الجلد التعزيزي" في السعودية
الرياض- (د ب أ):
كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن صدور توجيهات بالعفو العام لكل محكوم بالجلد "التعزيري" في المملكة، وذلك بعد 6 أشهر من إلغاء هذه العقوبة.
ونقلت "عكاظ" عن مصادر قولها إن توجيهات عليا صدرت بالعفو عن كافة من صدر بحقهم حكم بالجلد التعزيري، ما لم يطبق الحكم عليهم من إمارات المناطق، وذلك للأحكام التي صدرت قبل صدور المبدأ المقر من المحكمة العليا القاضي بإلغاء عقوبة الجلد التعزيري.
وأشارت المصادر إلى أن المبدأ القضائي الصادر بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا، "قرر بالأغلبية أن على المحاكم عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن، وصدر التوجيه السامي باتخاذ اللازم".
ولفتت المصادر إلى أن التحرك الأخير أنهى ما أشكل على إمارات المناطق بشأن تنفيذ الأحكام المكتسبة القطعية، "لتقضي التوجيهات العليا بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية من مناسبة العفو عن جميع المحكوم عليهم بعقوبة الجلد تعزيراً المنصوص عليها في الأحكام التعزيرية المكتسبة للصفة القطعية، قبل صدور المبدأ القضائي المشار إليه، على أن يكون العفو في ما لم ينفذ من جلد في تلك الأحكام".
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