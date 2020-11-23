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السعودية تنفي لقاء ولي العهد بمسؤولين إسرائيليين في نيوم

04:29 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
السعودية تنفي لقاء ولي العهد بمسؤولين إسرائيليين في نيوم

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

وكالات:

نفى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، التقارير الإسرائيلية عن لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش زيارة وزير الخارجية الأميركي للسعودية أمس الأحد.

وقال ابن فرحان عبر تويتر "تابعت تقارير صحفية حول لقاء بين ولي العهد محمد بن سلمان ومسؤولين إسرائيليين خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. لم تحدث مثل تلك اللقاءات. المسؤولون اللذين تواجدوا فقط كانوا أميركيين وسعوديين".

وكانت وكالة رويترز الإخبارية نقلت عن راديو الجيش الإسرائيلي قوله إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى زيارة سرية للمملكة العربية السعودية، أمس الأحد، والتقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقالت واشنطن بوست إن الزيارة تأتي وسط موجة من تحسن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها العرب وبالتزامن مع تصاعد التوترات مع إيران. كما أنها ستكون أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي إلى المملكة العربية السعودية.

وحسب الصحفي والمراسل الإسرائيلي باراك رافيد فإن نتنياهو عقد اجتماعًا ثلاثيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مدينة نيوم بالسعودية.

فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي بنيامين نتنياهو محمد بن سلمان

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