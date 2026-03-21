برن (أ ش أ)

قالت الحكومة السويسرية إنها لن تسمح بتصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة طالما أن واشنطن منخرطة في حملتها العسكرية الجارية ضد إيران.

وأوضحت الحكومة السويسرية أنها لن توافق على إصدار أي تراخيص جديدة لتصدير العتاد الحربي إلى الدول المشاركة في النزاع، مشيرة إلى التزام سويسرا بسياسة الحياد -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.

وأضافت أن سويسرا لم تصدر أي تراخيص تصدير جديدة لإرسال أسلحة إلى الولايات المتحدة منذ أن شنت واشنطن وإسرائيل ضربات على طهران في 28 فبراير.

وأكدت أن التراخيص القائمة لتصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة يمكن أن تستمر، لكونها لا ترتبط "بالحرب في الوقت الراهن"، لكنها ستظل قيد المراجعة في حال تعارضت مع قوانين الحياد السويسرية.

كما أشارت إلى أن صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج والمعدات العسكرية الأخرى، إضافة إلى السلع المتأثرة بالعقوبات المفروضة على إيران، ستبقى تحت المراجعة أيضًا.

ولفتت الحكومة إلى أن سويسرا لم تمنح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل أو إيران منذ "عدة سنوات".