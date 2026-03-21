أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

الهجمات الإيرانية على الإمارات

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الحرس الثوري الإيراني، المواطنين والمقيمين في مدينة رأس الخيمة داخل الإمارات العربية المتحدة إلى مغادرتها فورا، استعدادا لقصفها.

وقال الحرس الثوري، إن هذا التحذير يأتي نظرا لاستخدام هذه المنطقة في أعمال ضد الجزر الإيرانية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يجعل المدينة عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة.

وطلب الحرس الثوري من جميع السكان مغادرة المدينة في أقرب وقت ممكن عبر المسارات المحددة.