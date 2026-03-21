أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أنه أصيب 8 إسرائيليين في معالوت ترشيحا شمال إسرائيل، جراء سقوط شظايا صاروخ إثر هجمات صاروخية من لبنان وإيران.

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في منطقة صفد بعد رصد صواريخ أطلقت من لبنان.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في مدينة ديمونا ومنطقة البحر الميت جنوبي البلاد.

وأوضحت الجبهة الإسرائيلية، أن الإنذارات جاءت إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه جنوب البلاد، مشيرة إلى تفعيل إنذار مبكر في النقب الشرقي والبحر الميت بعد رصد عمليات الإطلاق.

كما دوت صفارات الإنذار في شلومي ونهاريا شمالي البلاد، عقب رصد إطلاق صواريخ، إلى جانب تفعيلها في كفار جلعادي ومسغاف عام في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ72 من عملية "الوعد الصادق 4" على أهداف في شمال ووسط إسرائيل.

من جانبه، أفاد مراسل قناة الجزيرة بإطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل.