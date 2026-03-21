أفاد التلفزيون الإيراني بأن إيران استهدفت مدينة ديمونة في إسرائيل، ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على منشأة نطنز النووية صباح اليوم السبت.

כדור אש יורד מהשמיים: תיעוד הפגיעה בדימונה@Itsik_zuarets pic.twitter.com/8R1G7lmDVW — כאן חדשות (@kann_news) March 21, 2026

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم جاء ضمن الموجة الـ72 من عملية "وعد صادق 4"، وتم خلاله تدمير حظيرة طائرات وخزانات وقود في قاعدتي "المنهاد" و"علي السالم".

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني أن إيران رفعت مستوى الاستهداف مؤخراً وترد على كل خطأ للعدو بعمليات مفاجئة.

إصابة 20 شخصا جراء هجوم إيراني

ومن جانبها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن انهيار مبنى في ديمونة وإصابة 20 شخصا جراء هجوم إيراني.

وأكدت القناة 12 العبرية، أنه أصيب 20 شخصا مساء اليوم السبت في منطقة ديمونة جنوب إسرائيل، جراء هجوم صاروخي إيراني.

وأكد رئيس بلدة ديمونة للإذاعة الإسرائيلية، وقوع العديد من الإصابات جراء سقوط الصواريخ الإيرانية في مناطق متعددة بالمدينة.