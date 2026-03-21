إيران تستهدف ديمونة رداً على الهجوم على منشأة نطنز النووية.. فيديو

كتب : وكالات

07:59 م 21/03/2026

منطقة مفاعل ديمونة

أفاد التلفزيون الإيراني بأن إيران استهدفت مدينة ديمونة في إسرائيل، ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على منشأة نطنز النووية صباح اليوم السبت.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم جاء ضمن الموجة الـ72 من عملية "وعد صادق 4"، وتم خلاله تدمير حظيرة طائرات وخزانات وقود في قاعدتي "المنهاد" و"علي السالم".

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني أن إيران رفعت مستوى الاستهداف مؤخراً وترد على كل خطأ للعدو بعمليات مفاجئة.

إصابة 20 شخصا جراء هجوم إيراني

ومن جانبها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن انهيار مبنى في ديمونة وإصابة 20 شخصا جراء هجوم إيراني.

وأكدت القناة 12 العبرية، أنه أصيب 20 شخصا مساء اليوم السبت في منطقة ديمونة جنوب إسرائيل، جراء هجوم صاروخي إيراني.

وأكد رئيس بلدة ديمونة للإذاعة الإسرائيلية، وقوع العديد من الإصابات جراء سقوط الصواريخ الإيرانية في مناطق متعددة بالمدينة.

إيران وأمريكا الشرق الأوسط استهداف ديمونة الحرب على إيران ديمونة

إيران تستهدف ديمونة رداً على الهجوم على منشأة نطنز النووية.. فيديو
إيران تستهدف ديمونة رداً على الهجوم على منشأة نطنز النووية.. فيديو

إيران تستهدف ديمونة رداً على الهجوم على منشأة نطنز النووية.. فيديو
