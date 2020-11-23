كورونا في فلسطين: إغلاق جزئي للضفة الغربية لمواجهة الفيروس

وكالات:

قررت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين العودة إلى الإغلاق جزئيا في الضفة الغربية لمدة أسبوعين لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله: "نظرا للتطورات المقلقة، قررنا...إغلاق جميع مرافق الحياة من تجارية وخدماتية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد القادمين في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات".

وأضاف "يتبعه إغلاق يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا خلال بقية أيام الأسبوعين القادمين في كل المحافظات أيضا".

وأوضح اشتية أن "الهدف من هذه الإجراءات المحدودة هو السيطرة على الارتفاع المتسارع بالإصابات وكسر سلاسل العدوى، وإعطاء فرصة لطواقم الصحة لحصر الإصابات."

وطلب رئيس الحكومة من الأجهزة الأمنية "إيقاع كل العقوبات الواردة في تعليمات حالة الطوارئ على كل من يخالف هذه التعليمات".

وأضاف: "أطلب من الأخوة المواطنين التحلي بروح المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة التي تشمل منع التجمهر والتجمع والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات والالتزام بلبس الكمامات والتباعد خاصة في المناطق المغلقة".

وسجلت الأراضي الفلسطينية أمس 1560 إصابة جديدة و16 حالة وفاة في آخر إحصائية لوزارة الصحة.