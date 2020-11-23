أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

بايدن يرشح أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية بإدارته الجديدة

07:35 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
بايدن يرشح أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية بإدارته الجديدة

أنتوني بلينكن

واشنطن - (أ ش أ):
كشفت مصادر أمريكية عن أن الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن سوف يرشح أنتوني بلينكن، الذي عمل مساعدًا له لفترة طويلة، لمنصب وزير الخارجية في إدارته الجديدة بالبيت الأبيض.
وكان بلينكين قد عمل نائبا لوزير الخارجية الأمريكي فيما بين عامي 2015 و2017 كما عمل مع بايدن كمستشار له لعدة سنوات وفي سنة 2008 شارك في حملة بايدن للترشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي عندما خسر أمام باراك أوباما.
وتوقعت المصادر أن يقوم بايدن بإعلان ترشيحاته للمناصب الوزارية في إدارته الجديدة في غضون الأيام المقبلة، ربما يوم الثلاثاء المقبل، حسب رون كلين كبير مساعدي بايدن.
ومن جهة أخرى رجحت المصادر أن يتم ترشيح جيك سوليفان مساعد هيلاري كلينتون في حملتها الرئاسية عام 2016 لمنصب مستشار الأمن القومي حيث عمل مستشارا للأمن القومي لبايدن خلال عمل الأخير نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
ويأتي هذا بينما لا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مصرا على عدم الاعتراف بنتائج انتخابات 2020 الرئاسية رغم عدم نجاح طعون فريقه القانوني على نتائج تلك الانتخابات في عدد من الولايات الحاسمة.

هذا المحتوى من

Asha
أنتوني بلينكن جو بايدن الرئيس الأمريكي وزير الخارجية البيت الأبيض

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا