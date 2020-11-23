كولومبيا تسجل 7924 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بوجوتا - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا مساء الأحد تسجيل 7924 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى مليون و 248 ألفا و 417 حالة.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقع "تويتر" أنه تم تسجيل 6 آلاف و 9 حالات شفاء و 7924 حالة إصابة جديدة بالفيروس و 183 حالة وفاة في كولومبيا.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا وصل إلى مليون و 150 ألفا و 932 حالة، في حين ارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و 248 ألفا و 417 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغت 35 ألفا و 287 حالة.
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