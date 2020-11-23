أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

كولومبيا تسجل 7924 إصابة جديدة بفيروس كورونا

05:29 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
كولومبيا تسجل 7924 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

بوجوتا - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا مساء الأحد تسجيل 7924 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى مليون و 248 ألفا و 417 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقع "تويتر" أنه تم تسجيل 6 آلاف و 9 حالات شفاء و 7924 حالة إصابة جديدة بالفيروس و 183 حالة وفاة في كولومبيا.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا وصل إلى مليون و 150 ألفا و 932 حالة، في حين ارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و 248 ألفا و 417 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغت 35 ألفا و 287 حالة.

كولومبيا فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

الشرطة الألمانية تقتل مشتبها به أطلق أعيرة نارية بالقرب من مدينة بون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا