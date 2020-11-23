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لأول مرة منذ 6 أيام...كوريا الجنوبية تسجل أقل من 300 حالة إصابة بكورونا

05:27 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
لأول مرة منذ 6 أيام...كوريا الجنوبية تسجل أقل من 300 حالة إصابة بكورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين ولأول مرة خلال ستة أيام تسجيل أقل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ وصل عدد المصابين إلى أقل من 300 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك بسبب إجراء عدد قليل من الاختبارات في عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن تشهد منطقة سول الكبرى فرض قيود أكثر صرامة بدءا من يوم غد الثلاثاء لمنع حدوث موجة اخرى من الوباء.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها إن البلاد سجلت 271 إصابة جديدة، من بينها 255 حالة إصابة محلية، والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى 31 ألفا و 4 حالات.

وسجلت البلاد أربع وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 509.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

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