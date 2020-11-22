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إسرائيل و"أسترازينيكا" تتفقان بشأن لقاح محتمل ضد كورونا

02:09 م الأحد 22 نوفمبر 2020
إسرائيل و"أسترازينيكا" تتفقان بشأن لقاح محتمل ضد كورونا

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بأنه تم الاتفاق مع شركة "أسترازينيكا" لتوريد ملايين الجرعات من لقاحها المحتمل ضد كورونا لإسرائيل.
وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم :"في نهاية الأسبوع الماضي أحرزنا إنجازا آخر في نضالنا ضد جائحة كورونا، حيث توصلنا إلى تفاهمات مع شركة أسترازينيكا بشأن شراء ملايين اللقاحات لصالح مواطني إسرائيل".
وأشار إلى أن "هذا يضاف إلى الاتفاقيات التي توصلنا إلينا سابقا مع شركتيْ فايزر ومودِرنا بشأن تزويد دولة إسرائيل بالملايين من اللقاحات الأخرى".
وقال :"تقضي السياسة التي ننتهجها بإحضار أكبر قدر ممكن من اللقاحات، من أكبر عدد ممكن من المصادر، لصالح أكبر عدد ممكن من المواطنين، وبأسرع وقت ممكن".
وكان باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" العملاقة للصناعات الدوائية قال إن لقاح الشركة المرشح لفيروس كورونا قد يكون جاهزا للاستخدام في نهاية ديسمبر، في انتظار موافقة الجهات التنظيمية.
وتعمل الشركة الأنجلو-سويدية مع جامعة أوكسفورد في بريطانيا لإنتاج لقاح محتمل لفيروس كورونا، والذي يعد واحدا من أكثر اللقاحات الواعدة في هذا الشأن.

بنيامين نتنياهو شركة أسترازينيكا لقاح كورونا الاحتلال الإسرائيلي

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