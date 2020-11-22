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بومبيو: الانسحاب من العراق وأفغانستان عمل صحيح وإيفاء بالوعود

11:19 ص الأحد 22 نوفمبر 2020
بومبيو: الانسحاب من العراق وأفغانستان عمل صحيح وإيفاء بالوعود

مايك بومبيو

الدوحة - (د ب أ):
وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قرار الإدارة الأمريكية بسحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بأنه "مسار العمل الصحيح للوفاء بالوعود التي قطعناها على أنفسنا".
وقال بومبيو، في حديث لصحيفة "الراية" القطرية على هامش زيارته للدوحة أمس، ونشرته الصحيفة اليوم الأحد، :"لقد راقبنا الأوضاع على الأرض. وسنستمر في مراقبتها ... والتركيز فقط على عدد الجنود هو أمر واحد في ظل عدة أشياء أخرى نقوم بها. ونعتقد أنه لا يزال لدينا الأدوات للوفاء بالالتزامين اللذين قطعهما الرئيس دونالد ترامب".
وحول نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، قال بومبيو: "سيكون الانتقال على ما يرام.. أنا واثق من ذلك.. ويجب على العالم أن يعرف أن أمريكا ستمر بعملية الانتخابات.. وسنحسب كل أصواتنا.. وسوف نتبع إجراءاتنا القانونية، تمامًا كما نفعل دائما ... وأنا واثق من الدستور الأمريكي والمؤسسات الأمريكية. وسيكون كل شيء على ما يرام".
وعما إذا كانت زيارته للدوحة وعدد من دول المنطقة إشارة على حدوث مصالحة قريبة لرأب الصدع الخليجي، اكتفى بومبيو بالقول :"أتمنى ذلك ... لقد عملنا بجد في جميع أنحاء المنطقة لخلق مزيد من الازدهار والسلام. رأينا ذلك في العمل الذي كنت أقوم به من أجل السلام والمصالحة في أفغانستان. ولقد رأيته في العمل الذي قمنا به في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط أيضا".

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