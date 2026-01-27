إسرائيل تعلن إقامة جنازة الرقيب جويلي آخر إسرائيلي محتجز بقطاع غزة غدا

تل أبيب- (د ب أ)

من المقرر أن تقام جنازة الرقيب، ران جويلي، وهو آخر إسرائيلي كان جثمانه محتجزا في قطاع غزة، غدا الأربعاء، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة رفاته، أمس الاثنين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن جنازة جويلي /24 عاما/ ستقام في مقبرة "ميتار".

وسوف يتم إقامة التأبين في الساعة 1230 ظهرا، ثم سيوارى جثمان جويلي الثرى في تمام الساعة 0230.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس استعادة رفات جويلي، ضمن عملية "القلب الشجاع"، بعد عملية بحث وتعرف على الهوية أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية.

ويعني ذلك اكتمال إعادة جميع المختطفين، الأحياء والموتى ، من قطاع غزة.

وقُتل جويلي في صباح السابع من أكتوبر 2023 خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل، ونُقل جثمانه إلى غزة ضمن 251 أسيرًا اقتادتهم عناصر الحركة.

وأُطلق سراح معظم الأحياء خلال هدنة سابقة بينما تم استعادة رفات معظمهم، وترك جويلي كآخر حالة معلقة حتى يوم أمس.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعملية، واصفا إياها بأنها "إنجاز استثنائي"، وقال "وعدنا – ووعدت أنا – بإعادة الجميع، وقد أعدنا الجميع حتى آخر أسير".