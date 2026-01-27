السوداني: العراق يعمل على منع أي فرصة لعودة نشاط الإرهاب وفلول داعش

بغداد - (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء أن العراق ينطلق في خطواته من المصالح العليا والأمن الشامل للبلاد ومنع أي فرصة لعودة نشاط الإرهاب وفلول داعش المندحرة.

ودعا السوداني، خلال استقباله سفير تركيا لدى العراق انيل بورا إنانو، المجتمع الدولي ودول العالم المختلفة إلى الاضطلاع بتحمل مسؤولياتها القانونية والأمنية وأن تستلم عناصر داعش من حملة جنسياتها.

من جانبه، نقل السفير بورا إنان تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتقدير حكومة بلاده للخطوات العراقية الداعمة لأمن المنطقة واستقرارها، ودور العراق في حل الأزمة السورية، وفق مقاربات استدامة الأمن و الحفاظ على وحدة سوريا ومصالح شعبها وشعوب المنطقة.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز الجهود والخطوات لتطويرها، بما يعود بالمنفعة على الشعبين الجارين، كما جرى بحث الأوضاع في المنطقة، والتعاون العراقي التركي في دعم استقرار سوريا والعمل على وقف التصعيد في المنطقة.