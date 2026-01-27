كييف تعلن إسقاط 135 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 135 من أصل 165 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب ووسط وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 165 طائرة مسيرة طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالماس" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريل، وبريانسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وهفارديسكي وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 135 طائرة مسيرة في شمال وجنوب ووسط وشرق أوكرانيا.

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في بيان اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي عدة مقاطعات روسية.

وقال البيان "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت خلال الليلة الماضية ما مجموعه 19 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "9 طائرات مسيّرة أُسقطت فوق أراضي مقاطعة كورسك، و5 طائرات مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و3 طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف، إضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.