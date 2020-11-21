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باكستان تدين الهجمات الصاروخية على العاصمة الأفغانية كابول

05:43 م السبت 21 نوفمبر 2020
باكستان تدين الهجمات الصاروخية على العاصمة الأفغانية كابول

إسلام آباد - (أ ش أ):

أدانت باكستان بشدة الهجمات الصاروخية على العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وذكرت الحكومة الباكستانية في بيان أوردته وكالة الانباء الرسمية الباكستانية إن "باكستان تعرب عن تعازيها ومواساتها لعائلات ضحايا الهجمات، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف البيان أن الإرهاب يعد عدوا مشتركا لباكستان وأفغانستان، مجددا إدانة باكستان للإرهاب كافة أشكاله وصوره.

وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية في أفغانستان ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الهجمات بالصواريخ التي استهدفت العاصمة كابول إلى 8 قتلى، وأكثر من 31 مصابا، موضحة أن تلك الهجمات تم خلالها إطلاق 23 صاروخا على أجزاء مختلفة من العاصمة كابول، ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

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باكستان أفغانستان هجمات صاروخية

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