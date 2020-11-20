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‏ولاية جورجيا تصدق رسميا على فوز بايدن

07:58 م الجمعة 20 نوفمبر 2020
‏ولاية جورجيا تصدق رسميا على فوز بايدن

جو بايدن

وكالات:

صادقت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية اليوم الجمعة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة روسيا اليوم.

ويحصل بايدن بموجب هذا الإعلان الرسمي على 16 صوتا إضافيا من أصوات المجمع الانتخابي.

وكان مستشار القانوني للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وصف خسارة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعاوى القضائية بأنها "انهيار تام".

وقال مستشار بايدن، إن حملة ترامب خسرت 28 دعوة قضائية حتى الآن.

‎‏وأضاف أن "حملة ترامب تحاول بشتى الطرق عرقلة مصادقة الولايات على نتائج الانتخابات".

وشكك ترامب في أكثر من مناسبة في نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه تمت عمليات تزوير في أكثر من ولاية.

وقال محاميو ترامب أمس أن هناك العديد من الأدلة على حدوث تزوير في عدة ولايات.

جو بايدن ولاية جورجيا الأمريكية الانتخابات الأمريكية

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