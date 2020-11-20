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جيش أذربيجان يدخل منطقة تنازلت عنها أرمينيا في قره باغ

02:13 م الجمعة 20 نوفمبر 2020
جيش أذربيجان يدخل منطقة تنازلت عنها أرمينيا في قره باغ

موسكو - (د ب أ):
ذكر جيش أذربيجان أنه دخل منطقة آجدام في إقليم قره باغ المتنازع عليه اليوم الجمعة، بناء على اتفاق تنازلت بموجبه رسميا أرمينيا عن تلك المنطقة إلى أذربيجان.
كانت أرمينيا وأذربيجان قد خاضتا قتالا داميا استمر ستة أسابيع بشأن الإقليم الجبلي، الذي كانت تسيطر عليه بشكل كبير قوات أرمينية مسيحية لعقود، لكن كانت الأمم المتحدة تعتبره جزءا من أذربيجان التي تقطنها أغلبية مسلمة.
ونص اتفاق سلام، تم التوصل عليه الأسبوع الماضي بين الطرفين المتصارعين والقوة الإقليمية روسيا على أن تتنازل أرمينيا عن السيطرة على منطقة مهمة في الإقليم، بما فيها منطقة أجدام.
وتلك المنطقة كان يقطنها بشكل واسع الأذربيجانيون عرقيون قبل أن تسيطر عليها قوات أرمينية خلال حرب بين هاتين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين في أوائل تسعينيات القرن الماضي.
وطبقا للاتفاق الثلاثي، فإن "وحدات من جيش أذربيجان دخلت منطقة أجدام اليوم الجمعة، طبقا لوزارة دفاع أذربيجان في بيان.

أرمينيا أذربيجان قره باغ

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