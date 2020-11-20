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سي إن إن: ترامب ينتقم من الديمقراطيين على "التحقيق الروسي"

12:30 م الجمعة 20 نوفمبر 2020
سي إن إن: ترامب ينتقم من الديمقراطيين على "التحقيق الروسي"

دونالد ترامب

(وكالات):

ونقلت قناة "سي إن إن" التلفزيونية عن مصدر لم تذكر اسمه في محيط ترامب، أن رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة، يرتبط جزئيا باستيائه من أن منافسته في الانتخابات السابقة هيلاري كلينتون وكذلك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أثرا بشكل سلبي على رئاسته عن طريق الزعم بأن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016.

وتصر القناة، على أن ترامب، يحاول تخطي الصدمة النفسية التي أصابته نتيجة الخسارة أمام مرشح، وصفه مرارا بأنه خصم غير لائق، وهو ما شكل نوعا من الإهانة والإذلال لترامب.

ومجددا لم يظهر ترامب علنا يوم الخميس، وتغيب عن الإيجاز الصحفي الأول منذ أكثر من ستة أشهر لفرقة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد. في الوقت نفسه، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن ترامب ينوي المشاركة في قمة أبيك الافتراضية يوم الجمعة.

دونالد ترامب روسيا الانتخابات الأمريكية

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