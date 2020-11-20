كوريا الجنوبية تسجل 363 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات
سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 320 إصابة تم تسجيلها محليا بين الإصابات الجديدة، والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.
ويرتفع إجمالي الإصابات في البلاد بذلك إلى 30 ألفا و17 إصابة.
كما سجلت البلاد ثلاث حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 501 وفاة.
الخبر التالى:حصيلة وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز الـ 100 ألف شخص
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
111955
عدد المصابين
-
101564
عدد المتعافين
-
6508
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
57145838
عدد المصابين
-
39664018
عدد المتعافين
-
1363730
عدد الوفيات
إعلان