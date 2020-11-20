أكثر الكلمات إنتشاراً

سفاح الجيزة فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم مصر وتوجو

كوريا الجنوبية تسجل 363 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

07:18 ص الجمعة 20 نوفمبر 2020
كوريا الجنوبية تسجل 363 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

فيروس كورونا

سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 320 إصابة تم تسجيلها محليا بين الإصابات الجديدة، والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.

ويرتفع إجمالي الإصابات في البلاد بذلك إلى 30 ألفا و17 إصابة.

كما سجلت البلاد ثلاث حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 501 وفاة.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية

الخبر التالى:

حصيلة وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز الـ 100 ألف شخص

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111955

    عدد المصابين

  • 101564

    عدد المتعافين

  • 6508

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 57145838

    عدد المصابين

  • 39664018

    عدد المتعافين

  • 1363730

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع قياسي للإصابات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا