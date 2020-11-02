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أكثر من 96 مليون شخص يدلون بأصواتهم في الاقتراع المبكر للانتخابات الأمريكية

09:44 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
أكثر من 96 مليون شخص يدلون بأصواتهم في الاقتراع المبكر للانتخابات الأمريكية

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):
أدلى أكثر من 96 مليون شخص بأصواتهم في الاقتراع المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى اليوم الاثنين ، الذي يوافق عشية يوم الانتخابات ، وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية.
وهذا يعني أن الناخبين قد أدلوا بالفعل بنسبة 70 في المئة من إجمالي بطاقات الاقتراع التي تم فرزها في انتخابات عام 2016 ، والتي صوت فيها حوالي 137 مليون شخص ، وفقا للجنة الانتخابات الاتحادية .
ومن المتوقع أن تتخطى نسبة المشاركة الإجمالية لهذا العام ما كانت عليه قبل أربع سنوات. وزاد التصويت المبكر بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2016 ، عندما سجل مشروع الانتخابات 47 مليون صوت في فترة ما قبل الانتخابات.
وقال مواطنون إنهم يصوتون مبكرا - سواء من خلال التصويت الشخصي أو الاقتراع عبر البريد - لأنهم يريدون التأكد من احتساب أصواتهم وتجنب طوابير الانتظار والحفاظ على سلامتهم أثناء جائحة فيروس كورونا. يشير التصويت المبكر أيضًا إلى ثقة الناس في اختيارهم.
شهدت الولايات بما في ذلك ساحات المعارك الرئيسية فلوريدا ونورث كارولينا وتكساس بالفعل إقبالا كبيرا بشكل خاص ، حيث ارتفعت أعداد التصويت المبكر في تكساس بالفعل لتتجاوز إجمالي الإقبال في انتخابات عام 2016.
وتكساس هي ولاية أمريكية ضخمة تستحوذ على 38 صوتا من المجمع الانتخابي. ويحتاج المرشح إلى 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي للفوز في الانتخابات الرئاسية.
ويتخلف الرئيس دونالد ترامب ، المرشح الجمهوري ، عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي الوطنية ، على الرغم من أن السباق اكثر احتداما في الولايات المتأرجحة.
وتبنى الديمقراطيون على نطاق واسع خيارات التصويت المبكر ، بينما من المتوقع أن يصوت الجمهوريون بأعداد كبيرة في يوم الانتخابات.
وزعم ترامب مرارا أن التصويت عن طريق البريد يؤدي إلى تزوير الانتخابات ، وهو جزم لا تدعمه الأدلة.

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