أوروبا: سلوكيات تركيا حول قبرص تصعد التوتر مع الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (أ ش أ):

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن تصريحات تركيا فيما يتعلق بقبرص "تصعد التوتر مع التكتل الأوروبي".

وشدد المسؤول الأوروبي في تصريحات له أوردتها قناة "سكاي نيوز" مساء اليوم الخميس، أنه على أنقرة أن تدرك أن سلوكها يوسع الهوة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يعتبر التصرفات التي اتخذتها تركيا في الآونة الأخيرة، والتصريحات المتعلقة بقبرص، متعارضة مع قرارات الأمم المتحدة و تؤجج التوتر أكثر.

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق إن تركيا وشمال قبرص لن تتحملا من الآن فصاعدا ما وصفها بـ"ألاعيب دبلوماسية"، في نزاع دولي بشأن حقوق في موارد في البحر في منطقة شرق المتوسط.

يشار إلى أن شمال قبرص انقسمت عن قبرص بعد غزو تركي للجزيرة عام 1974، وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بشمال قبرص دولة مستقلة، ولا تربطها علاقات دبلوماسية بحكومة قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي.