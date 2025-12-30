غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على مناطق مختلفة من قطاع غزة



وكالات

شهدت مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ ساعات الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات إسرائيلية امتدت من شمال القطاع حتى جنوبه، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن غارات إسرائيلية استهدفت صباح الثلاثاء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد كانت قد استهدفتها في وقت سابق فجر اليوم بطائرة مسيرة.

وفي وقت سابق، شنت إسرائيل غارات مستهدفة مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء، شن الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي وقت متأخر من أمس الاثنين، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن القوات الإسرائيلية قامت بنسف عدد من المباني في مناطق تسيطر عليها شرقي مدينة غزة.

من ناحية ثانية، أفادت مصاد محلية في غزة، بارتفاع عدد حالات الوفاة بفعل المنخفضات الجوية منذ بدء ديسمبر الجاري إلى 25 شخصا، بينهم 6 أطفال.

وقالت فرق الدفاع المدني والإنقاذ في غزة، إن قطاع غزة لم يشهد قبل شهر ديسمبر الحالي، منخفضات جوية مصحوبة بأمطار ورياح قوية وبرد شديد، وفقا لسكاي نيوز.