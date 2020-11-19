أكثر الكلمات إنتشاراً

سفاح الجيزة فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم مصر وتوجو

الصحة العالمية: لا علاقة بين تغير درجات الحرارة وانتشار كورونا

02:48 م الخميس 19 نوفمبر 2020
الصحة العالمية: لا علاقة بين تغير درجات الحرارة وانتشار كورونا

منظمة الصحة العالمية

القاهرة - أ ش أ

قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إنه لا يوجد حتى الآن علاقة بين تغير درجات حرارة الجو وانتشار المرض، لكن فى فصل الشتاء سلوكيات البشر تتغير فقط وهو ما يساعد على وجود عدوى كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول تطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على جهود الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.

وأضاف أنه يجب الحرص على الأطفال الرضع لمنع وصول عدوى كورونا لهم.

وتابع أنه لا يوجد حتى الآن دليل علمي على تحور فيروس كورونا، بالرغم من بعض الاجتهادات الشخصية التي تشير إلى ذلك.

ولفت إلى أن الفيروس كائن حي ومن الوارد أن يعدل من نفسه، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا أحمد المنظرى

الخبر التالى:

الخارجية الروسية: الجانبان الأرمني والأذربيجاني تبادلا 385 جثة في قره باغ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:واردة بشدة.. "الصحة العالمية" تكشف إمكانية الإصابة بكورونا لمرة ثانية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا