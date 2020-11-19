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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى الربع مليون حالة

01:54 ص الخميس 19 نوفمبر 2020
وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى الربع مليون حالة

فيروس كورونا

نيويورك - (د ب أ):
أعلنت جامعة جونز هوبكنز ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من ربع مليون حالة ، أمس الأربعاء الذي شهد تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ مايو الماضي.

وباتت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتخطى عتبة الربع مليون وفاة ، وهي أكثر دول العالم أيضا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ، حيث تقترب حصيلة المصابين من 11.5 مليون حالة.

فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز نيويورك أمريكا

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