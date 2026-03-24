قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن إسرائيل شنت 7 غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل، فيما سقط عدد من القتلى جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان.

أفادت الوكالة أن الطيران الحربي المعادي شنّ ليلا 7 غارات على الضاحية الجنوبية، استهدفت مناطق: بئر العبد، الرويس - أطراف المنشية، حارة حريك، أوتوستراد السيد هادي نصرالله، السان تيريز، برج البراجنة والكفاءات، وفقا لفرانس برس.

وأكد الجيش الاسرائيلي أنه شن موجة من الهجمات ضد أهداف تابعة لحزب الله في بيروت وكشف أن قواته البحرية استهدفت في العاصمة اللبنانية قائداً في فيلق القدس الإيراني.

من جانبها أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص في غارة إسرائيلية على شقة بمنطقة الحازمية في بيروت.

وفي جنوب لبنان، أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل 3 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين.

فقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين إثر غارة إسرائيلية استهدفت قرية بشامون في جبل لبنان، بينما قتل شخص وأصيب آخرون بعد إطلاق قوات إسرائيلية النار أثناء توغلها في بلدة حلتا جنوبي لبنان.

‏وأضافت المصادر، أن قوات إسرائيلية توغلت في قرية القوزح قضاء بنت جبيل تزامنا مع قصف مكثف بالمدفعية والدبابات مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية المتوغلة خاضت اشتباكات مع مسلحين من حزب الله.

كذلك تعرضت بلدتي البرغلية والرشيدية لغارات إسرائيلية بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء البلدتين وطالب سكانهما بالتوجه إلى شمال نهر الزهراني.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي "اعتقال" مقاتلين اثنين من حزب الله اللبناني جنوبي البلاد، في خضم الحرب المستمرة بينهما منذ مطلع مارس توازيا مع حرب إيران.